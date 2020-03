Villa Gordiani, aggiudicata gara sistemazione e restauro mausoleo

Roma – L’iter per la riqualificazione di Villa dei Gordiani e per il restauro del Mausoleo procedono: la gara per la sistemazione del parco e’ stata aggiudicata. A darne notizia e’ il presidente della commissione Cultura del Comune di Roma, Eleonora Guadagno. “Come emerso ieri in Commissione Cultura- spiega- e’ stata aggiudicata la gara a procedura aperta relativa ai necessari lavori da svolgere per la sistemazione del Parco che, ricordiamolo, come numero di ritrovamenti archeologici e’ secondo soltanto ai Fori Imperiali. Il procedimento ha subíto un iniziale rallentamento a causa di un contenzioso aperto da una delle ditte non ammesse in sede di gara, la cui esclusione e’ stata ritenuta conforme alla normativa di settore dall’Anac”.

“L’aggiudicazione definitiva e’ in firma in questi giorni- spiega ancora- Una volta trascorsi i 35 giorni (standstill period) relativi all’esperimento di eventuali ricorsi, subordinatamente alla disponibilita’ dei relativi fondi in sede di variazione di Bilancio, verra’ stipulato il contratto di affidamento dei lavori, che inizieranno di lí a poco. Per quanto concerne l’Aula Volta a Conchiglia e l’Aula Ottagona, e’ stato individuato il progettista che avra’ l’incarico di svolgere i lavori di verifica strutturale del bene necessari per il compimento dell’opera. Allo stesso tempo, e’ in fase di elaborazione un progetto di restauro del bene stesso”.

“È stata altresí stipulata una Convenzione tra Soprintendenza Statale, Sovrintendenza Capitolina e Universita’ di Roma ‘La Sapienza’- aggiunge Guadagno- finalizzata allo studio e alla valorizzazione dell’intero complesso archeologico di Villa dei Gordiani, attraverso la predisposizione di uno studio preliminare alla progettazione grazie al quale sara’ possibile quantificare i fondi necessari per i lavori sui due manufatti e l’avvio del progetto di valorizzazione del parco. Inoltre la Sovrintendenza, come da richiesta del Municipio V, si e’ impegnata entro il 25 aprile ad avviare il restauro del monumento ai caduti”.