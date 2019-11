Villa Maraini-Cri: bonifica a parco Tor Bella Monaca, dobbiamo reagire a degrado

Roma – Villa Maraini-Cri da sempre presente in strada a Roma nel quartiere di Tor Bella Monaca per attuare l’ormai universalmente riconosciuta politica di riduzione del danno, in un’area con gravi problemi di abuso di droghe, oltre ad aver salvato piu’ di 2.500 tossicodipendenti da overdose negli ultimi 25 anni ed averne avviati migliaia alle cure, va oltre la sua mission e organizza una bonifica dell’area verde che va da viale dell’Archeologia a via di Tor Bella Monaca per Sabato 16 novembre dalle ore 10. I dati del rapporto mafie nel Lazio 2018 evidenziano che ci sono stati nella Regione n 3.775 arresti a seguito di operazioni antidroga e che a Tor Bella Monaca c’e’ un 27% di residenti, rispetto al dato regionale, che sono sottoposti a provvedimenti penali. Il contesto in cui si vive e’ uno di quei fattori che possono portare all’abuso di sostanze, per questo restituire quell’area verde alla famiglie come punto di svago e socializzazione, puo’ essere una forma di prevenzione molto efficace contro la droga. Sono tutti invitati a partecipare all’evento, per aiutare gli utenti in cura a Villa Maraini nella pulizia del parco, che molti avevano frequentato quando abusavano di sostanze e che insieme ad operatori, volontari e tirocinanti della Fondazione, ma anche ai volontari di Croce Rossa Roma e Campania, ospiti a Villa Maraini per formarsi nel campo della riduzione del danno, bonificheranno quell’area verde per restituirla alla cittadinanza. Novita’ di questa iniziativa e’ l’aver coinvolto altre importanti realta’ sociali sia del quartiere come l’associazione Bella Vera e Tor Piu’ Bella, che operanti nella Capitale come Retake Roma, So.R.Te. e la Cooperativa Sociale Villa Maraini che a livello nazionale ed internazionale come Libera Contro le Mafie e Comunita’ di Sant’Egidio.