Vincenzi: 3 mln per playground e percorsi benessere nei parchi

Roma – “Con la pubblicazione oggi in Gazzetta della delibera sul ‘Testo unico in materia di sport’, si avvia un nutrito programma di interventi per creare o rivitalizzare aree e itinerari per lo sport all’aria aperta nei parchi, nelle Aree naturali e anche negli spazi pubblici e nei cortili dell’Ater. Bene quindi l’investimento di 3 milioni di euro per promuovere e sostenere la diffusione della cultura e della pratica delle attivita’ motorie e sportive, riconoscendone sia la funzione di aggregazione sociale, che quella di favorire il benessere psicofisico delle persone.”

“Le nostre aree naturali cosi’ come i playground negli spazi pubblici dell’Ater possono diventare, o tornare ad essere, luoghi pienamente fruibili da tutti, accessibili senza barriere architettoniche, dove stare bene, favorire aggregazione e condivisione, costruire Comunita’ solidali e anche creare nuove forme occupazionali o di promozione turistica, nel pieno rispetto dei valori ambientali e della migliore vivibilita’ per i cittadini”. Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.