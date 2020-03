Vincenzi: bene accordo su cassa integrazione nel Lazio

Roma – “Ottima la notizia della firma da parte dell’amministrazione regionale dell’accordo quadro con tutte le organizzazioni sindacali e datoriali per la cassa integrazione in deroga nella Regione Lazio, anche per le imprese sotto i cinque dipendenti”. Lo dichiara Marco Vincenzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.

“Bene anche l’arrivo dei quasi 145 milioni che serviranno a sostenere le imprese e i lavoratori che a causa dell’emergenza sanitaria hanno ridotto o interrotto l’attivita’. Sono primi interventi utili e necessari per tutelare i lavoratori e arginare gli effetti economici e sociali innescati dall’attuale situazione. Sono certo- conclude Vincenzi- che la Regione Lazio continuera’ a sollecitare il Governo per avere un’adeguata copertura economica e continuare cosi’ a dare risposte alle esigenze del nostro territorio e non lasciare solo nessuno”.