Vincenzi: cura ferro per ripartenza dopo Coronavirus

Roma – “Regione Lazio e FS, insieme al ministero dei Trasporti, firmano un protocollo di intesa con investimenti per 18 miliardi e iniettano cosi’ energie e risorse per il futuro dei nostri territori. L’accordo firmato oggi e’ davvero una bella ‘cura del ferro’ per la nostra Regione; una cura che punta a fortificare e ammodernare collegamenti e sviluppare produttivita’ e porta i nostri territori direttamente in Europa, grazie alla linea ad Alta Velocita’ che tocchera’ anche Frosinone e Cassino. 18 miliardi di euro tra infrastrutture ferroviarie e stradali, nuovi mezzi e interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni, risorse importantissime per uscire da questa crisi, non solo sanitaria, ma anche produttiva e sociale, che ha bisogno di investimenti e di strumenti per poter essere affrontata e dar modo al Lazio di riavviare e continuare quella strada di sviluppo e equita’ che aveva intrapreso”. Cosi’ in un comunicato Marco Vincenzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.