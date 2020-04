Vincenzi: grazie a fondi regionali nuova linfa vitale

Roma – “Musei, biblioteche, archivi, istituti culturali, ecomusei, queste le realta’ da cui riparte la Cultura del Lazio. Restauri, ristrutturazioni, adeguamenti: con gli oltre 8 milioni di euro stanziati oggi dalla Giunta Zingaretti al via una grande opera di riqualificazione e rilancio dei Servizi culturali regionali”. Cosi’ Marco Vincenzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio, commentando l’approvazione del Piano Annuale 2020 degli interventi in materia di Servizi culturali e di Valorizzazione culturale.

“Ma anche formazione del personale, sostegno all’occupazione e una grande iniziativa di sviluppo tecnologico con strumenti digitali, e-learning, visite virtuali, tutto cio’ che puo’ agevolare la fruizione, in sicurezza cosi’ come a distanza, dello straordinario patrimonio artistico, culturale e ambientale del Lazio, custodito in questi luoghi spesso quasi sconosciuti, ma importantissimi. Gli avvisi pubblici, pubblicati gia’ dalla prossima settimana, vedranno il finanziamento a fondo perduto al 100% per gli interventi nei luoghi pubblici ubicati nei piccoli Comuni sotto i 15.000 abitanti, all’80% per quelli presenti nei Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti e al 50% per gli spazi privati- conclude Vincenzi- Una bella iniezione di fiducia per poter dare il via alla ripresa della vita culturale, ma anche sociale ed economica, del Lazio passando attraverso realta’ che sono da sempre essenziali per la crescita dei nostri territori e delle nostre Comunita’”.