Vincenzi: inizio futuro con ufficializzazione fine commissariamento

Roma – “Finalmente. Con la notizia ufficiale dell’uscita dal commissariamento della sanita’, inizia la fase degli investimenti, dell’innovazione e delle nuove assunzioni. Dopo il percorso lungo, difficile, pieno di sacrifici, sia per i cittadini che per tutto il mondo sanitario, che sara’ monito per proseguire sulla strada di un’amministrazione oculata cosi’ come fatto dal presidente Zingaretti, da oggi l’impegno continuera’ ad essere incentrato a migliorare i servizi, le prestazioni, i tempi di attesa. Proseguiremo nel lavoro fatto finora per lo sviluppo e il potenziamento della sanita’ territoriale, di quella domiciliare e dei servizi di prossimita’, per arrivare a garantire a tutti un’assistenza primaria h 24, 7 giorni su 7, grazie alla rete dei servizi sanitari territoriali. I cittadini del Lazio hanno diritto alla migliore qualita’ per la tutela della propria salute”. Cosi’ in un comunicato Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.