Vincenzi: nel Lazio nuova generazione di democratici che farà bene

Roma – Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio: “Innanzitutto vorrei dire bravi tutti. Quelli che hanno conquistato i comuni dove erano candidati e quelli che non ce l’hanno fatta, anche per soli 50 voti, perche’ in questa difficile campagna elettorale hanno tutti, indistintamente, messo impegno ed entusiasmo per dare speranza di un futuro nuovo ai loro territori.”

“Oggi festeggiamo le vittorie di Emanuela Panzironi a Zagarolo e Carlo Zoccolotti a Genzano, cosi’ come grande soddisfazione c’e’ per quella a Rocca di Papa di Veronica Cimino, ex assessore e sindaco reggente dopo la tragica scomparsa del sindaco Emanuele Crestini, che il PD ha sostenuto al ballottaggio.”

“Un sentito ringraziamento va a Michele Cardone ad Anguillara, che non ce l’ha fatta per soli 50 voti, ma che sono certo continuera’ a lavorare per il bene dei suoi concittadini pur nel ruolo di opposizione e controllo.”

Conclude Vincenzi: “A tutti auguro buon lavoro, con la consapevolezza che una nuova generazione di democratici si e’ fatta avanti nella provincia di Roma, spinta dalla forza di idee innovative e dalla concretezza di chi conosce bene le istanze dei propri territori”.