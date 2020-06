Vincenzi: poste basi per rilancio grazie a piano triennale

Roma – “In uno scenario completamente mutato, anche dal punto della fruizione del patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, e che ha lasciato in gravissima crisi proprio il settore del turismo, l’approvazione oggi, in Consiglio Regionale, del Piano Turistico Triennale 2020-23 e’ sicuramente una buona notizia. Un’atto importantissimo che sblocca risorse, piu’ di 9 milioni di euro, ma che redatto prima della pandemia, ora deve diventare la base per l’elaborazione di un nuovo Piano che tenga conto dei cambiamenti e della crisi del settore.”

“Perche’ il turismo e’ uno dei pilastri fondamentali sulla quale punta la regione Lazio per riattivare la sua vita economica e sociale; territori e comunita’ ricchi di cultura, di tesori ambientali e artistici, hanno bisogno ora di essere valorizzati e rilanciati; strutture ricettive di tutti i livelli e operatori che nel turismo lavorano, oggi hanno necessita’ di essere sostenuti e aiutati a ripartire”. Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del Gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.