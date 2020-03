Vincenzi: ricerca vaccino, ottima cosa protocollo Regione Lazio

Roma – “La firma oggi del protocollo d’intesa tra la Regione Lazio, i ministeri della Salute e dell’Universita’ e Ricerca scientifica, il CNR e l’IRCCS Spallanzani, per l’individuazione di un vaccino contro il Covid-19 e’ una buona notizia che ci permette di guardare alla lotta contro questo virus invisibile con maggiore speranza e ancora piu’ impegno”. Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito Democratico in Consiglio regionale del Lazio.

“Un protocollo che porta con se’ ben 8 milioni di euro di risorse, di cui i 5 milioni finanziati della Regione Lazio, che ci rendono particolarmente orgogliosi e dimostrano, ancora una volta- continua Vincenzi- la determinazione dell’amministrazione Zingaretti nel realizzare una rete di contrasto al Coronavirus, mettendo in campo le competenze e le professionalita’ migliori, le eccellenze sanitarie e le strutture piu’ avanzate”.