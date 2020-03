Vincenzi: risorse importanti a sostegno da Regione Lazio

Roma – “La delibera approvata oggi dalla Regione Lazio, che stanzia 21 milioni di euro a favore delle famiglie dei nostri territori, e’ un atto importante per stare accanto e supportare i nostri cittadini piu’ deboli e in difficolta’ a causa dell’emergenza Coronavirus”. Cosi’ in una nota Marco Vincenzi, presidente del gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale del Lazio.

“Accanto alle risorse previste dal Governo, il provvedimento ‘Buona Spesa’, che prevede lo stanziamento di 19 milioni per i Comuni per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessita’ e farmaci- spiega Vincenzi- e di ulteriori 2 milioni destinati direttamente al Terzo Settore per interventi immediati, punta a sostenere coloro che stanno soffrendo per difficolta’ economiche a causa del Covid-19 e che potranno ora avere un minimo di sollievo”.

“Ora tocca ai Comuni fare in modo di semplificare e velocizzare l’accesso dei singoli cittadini a queste risorse- conclude Vincenzi- Questo provvedimento rafforza l’impegno di tutti noi in un momento cosi’ complesso, difficile e doloroso; impegno che ci vedra’ monitorare affinche’ le amministrazioni comunali semplifichino e velocizzino l’accesso dei singoli cittadini a queste risorse. Saremo sempre vicini alle famiglie e alle imprese delle nostre Comunita’, perche’ come abbiamo sempre sostenuto, nessuno deve essere lasciato da solo”.