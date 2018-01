Virginia Raggi a “Non è l’Arena” (Video)

Questa sera la sindaca di Roma Virginia Raggi ha partecipato alla trasmissione “Non è l’Arena” di Massimo Giletti. Sulla scelta di optare sul rito abbreviato la sindaca ha risposto: “Mi sono confrontata con i miei avvocati e mi hanno suggerito di optare per questo rito. Io all’esito di una serie di colloqui ho aderito a questa loro proposta.

Faccio notare i due pesi e due misure: Sala ha fatto la stessa scelta e non mi sembra che gli si sia andati a chiedere perché lo abbia fatto. Sala ha avuto cinque righe in undicesima pagina di non so neppure quale giornale, io ho avuto titoli per due settimane. Riconduciamo tutto alla normalità. Se dovessi essere rinviata a giudizio? Di fatto con il rito immediato io affronterò il giudizio, perché voglio chiarezza”.

“I primi sei mesi sono stati molto molto duri. Per quanto io sia circondata da una squadra, con gli assessori, i presidenti di Municipio, ma un sindaco in fondo e’ da solo per il suo ruolo”. E questo ha anche un costo alto sul piano personale, “mio figlio lo vedo un po’ poco, anche i miei amici, sicuramente la vita privata viene compressa, ma lo sapevo. A mio figlio manca la mamma come accade, in questi casi, a molti bambini. Diciamo che il sabato e la domenica cerco di ritagliarmeli per lui”.

“I cittadini hanno chiesto di cambiare il modo in cui venivano fatte le cose. In 100 giorni non si può misurare un’amministrazione. A me non interessa il consenso, dobbiamo smetterla di ragionare per il consenso ma per il bene della città”.

A proposito di cosa farà una volta terminato il suo mandato, dato che in base alle attuali regole del M5s non potra’ piu’ ricandidarsi avendo gia’ espletato due mandati amministrativi (il primo da consigliere d’opposizione e l’attuale per l’appunto da sindaco): “Io penso che continuerò comunque a lavorare per il bene della città. Ho iniziato a impegnarmi per migliorare la mia città soprattutto da quando è nato mio figlio. Credo che ogni cittadino debba farlo, dalle cose più piccole, da come fare la spesa a come buttare i rifiuti”.

“Se sento Grillo? Sì. Noi stiamo andando avanti più compatti di prima – ogni giorno si inventano qualche storia – Noi non solo siamo compatti e coesi ma stiamo lavorando tantissimo sui programmi”.

“Con un debito sulle spalle di 13 miliardi il no alle Olimpiadi è stata una decisione giusta”. “Ancora una volta – ha osservato – : quando questa scelta la fece Monti fu salutato come il salvatore della patria. Perchè noi, che tra l’altro avevamo chiarito da subito la nostra posizione, no?”

“Sicuramente ci sono state anche delle scelte che non sono state felici. Finché gli assessori si riconoscono in quel programma, bene; altrimenti se non lo sono più o se ne vanno via loro o li caccio io, e lo farò ancora se serve a realizzare il nostro programma”.

“C’è ancora da lavorare moltissimo per il rispetto delle donne. Moltissimo”. Lo ha detto il sindaco di Roma, Virginia Raggi intervistata da Giletti a Non è l’Arena. “Mi dispiace per il fatto che spesso le molestie, anche se adesso se ne parla di più, vengono derubricate – ha detto – c’è tanto lavoro da fare e in questo dobbiamo essere tutti uniti perché il rispetto delle donne non può prescindere in nessuna comunità: istituzioni, giornalisti, famiglie. Si comincia dai primi anni, dai bambini”.

“A Roma non chiudiamo i centri antiviolenza, anzi li apriamo”, ha chiarito rispondendo a una domanda, “purtoppo però ancora una volta abbiamo trovato un caos…se io alzo i tappeti… poi trovo situazioni che nascono purtroppo male. Dobbiamo rimettere in regola le cose”.

“La legge prevede che non sia il sindaco a chiedere. Gli accordi sono inter-regionali. Il problema non è emergenziale, è strutturale del Lazio”. Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi parlando di rifiuti a ‘Non è l’Arena’ su La7.

“Quando l’Emilia Romagna ha autorizzato iltrasferimento dei rifiuti lì i prezzi oscillavano tra i 180 e i 200 euro a tonnellata. Considerando che altrove costava molto meno, Ama ha scelto di andare nella Regione dove costavano di meno, in particolare l’Abruzzo”. Interpellata sul presidente della Emilia Romagna Stefano Bonaccini, Raggi ha aggiunto: “Se vuole lo ricevo in Campidoglio per un caffè, non parliamo di rifiuti…Siamo diventati amici sui giornali…”.

“Se confermo il voto di 7 e mezzo che mi ero data? Lo confermo, perché noi continuiamo a trovare cadaveri dietro ogni porta” ricordando, tra le altre cose, durante la trasmissione, di aver approvato il bilancio entro i termini. Raggi, ha rivendicato – interpellata in merito – il no alle olimpiadi del 2024 spiegando che la Capitale “ulteriori debiti non se li può caricare” citando “le Olimpiadi di Rio” e altri casi.

“I primi sei mesi sono stati molto duri – ha risposto durante l’intervista -. Se mi sono sentita sola? Noi siamo una squadra ma ogni sindaco è solo. Poi, detto questo, ci si fa la corazza e si va avanti. La più grande soddisfazione? Tante, già aprire un asilo nido…A Roma poi abbiamo fatto un Capodanno molto bello. Le persone erano contente di potersi riappropriarsi della propria città. Faremo un altro evento del genere”.

Dopo l’sos degrado di Lino Banfi, Raggi ha risposto: “Stiamo lavorando, la città è grandissima. Facciamo il massimo e faremo ancora di più”. A Giletti che la sollecitava sulla necessità degli amministratori di riconoscere i propri errori Raggi ha risposto: “Io penso di aver chiesto scusa in mondovisione…”.

Sull’ex capo del personale Raffaele Marra, Raggi ha risposto alla domanda su cosa la avesse convinto di lui dicendo: “Aveva un curriculum di tutto rispetto”.