Visconti: Capitale in piena emergenza, sindaca avvi iter per termovalorizzatore

Rifiuti, Visconti (FdI) “Roma in piena emergenza, Raggi avvii iter per termovalorizzatore”

Roma – “Il Sindaco Raggi la smetta di nascondere la testa sotto i sacchetti, se l’emergenza rifiuti nella Capitale a settembre sembrava potesse rientrare, da alcune settimane è riesplosa e oggi, di nuovo, non c’è a Roma una via nè una piazza della città che non sia riguardata da un degrado nauseabondo e intollerabile – lo afferma il Delegato Capitolino all’Ambiente Marco Visconti- una volta la colpa è del Governatore del Lazio, quella dopo degli operatori, quindi dei CDA Ama, da lei stessa nominati, della Multiservizi, e ancora dei cittadini; tutto vero magari, ma, compresi i problemi, arriva il tempo delle soluzioni e a Roma l’unica possibile è la costruzione di un termovalorizzatore”.

“Asl e medici -conclude il Dirigente di Fratelli d’Italia- hanno lanciato già molti moniti sui rischi igienico sanitari del protrarsi di una situazione di questo tipo, troppi per continuare ad essere ignorati con tanta superficialità. È ora che, a parte gli onori di essere il Sindaco di Roma, Virginia Raggi si prenda anche gli oneri di decisioni, magari scomode, ma di indifferibile pubblica utilità”.