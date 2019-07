Visconti: complimenti a Forze Ordine, legalità è stata fatta

Roma – “Dalle prime ore della notte sono finalmente in corso le operazioni di sgombero dell’ex scuola occupata di via Cardinal Domenico Capranica a Primavalle, ordinato dal Prefetto Gerarda Pantalone e per il quale, al fianco dei cittadini di questa borgata combatto da anni”. Lo scrive in una nota Marco Visconti, dirigente Fratelli d’Italia e Delegato all’Ambiente di Roma “Uno straordinario traguardo di legalita’ in una periferia che vuole crescere e che torna a sentire l’intervento dello Stato”.

“Complimenti -aggiunge- alle donne e agli uomini delle nostre Forze dell’Ordine impegnati a decine gia’ da diverse ore sul posto e che stanno impedendo a centinaia di persone, provienienti dai centri sociali e dai movimenti per la casa, per lo piu’ extracomunitari, gia’ in strada dalla mezzanotte, di intralciare le operazioni. Sindaco e Assessore competente -conclude- garantiscano l’accoglienza immediata in case famiglia dei bambini e di quanti siano in situazione di reale bisogno, ma nessuno sconto per chi mette a rischio la sicurezza”.