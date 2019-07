Visconti: emergenza non è risolta, solo una ‘romanella’

Roma – “Una menzogna confezionata bene e venduta anche meglio dai soliti impostori di 5 Stelle e Pd, affermare con teatrale convinzione che in citta’ l’emergenza rifiuti sia stata risolta. Gli interventi dei giorni scorsi, subito dopo la tardiva discesa in campo del Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, hanno consistito piuttosto in un’attivita’ massiccia e maldistribuita di sgrosso dei cassoni stradali, che ha ignorato interi quadranti della Capitale, mentre non si e’ provveduto ad operare ne’ la pulizia delle pertinenze, ne’ il lavaggio degli stessi cassoni, ne’ tantomeno il ritiro dei rifiuti sui marciapiedi. Roma non sara’ fuori dall’emergenza medico-sanitaria fino a quando, passeggiando per la citta’, da Boccea a Primavalle, dall’Eur alla Tuscolana, dalle Torri al Trullo, ci saranno ancora montagne di rifiuti a segnalare la presenza di cassonetti sporchi, rotti e qualche volta vuoti”. Cosi’ in un comunicato Marco Visconti, Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato all’Ambiente d Roma.