Visconti: “no” a chiusura reparti neurochirurgia e cardiochirurgia San Filippo Neri

Roma – “La paventata chiusura dei reparti di neurochirurgia e cardiochirurgia del San Filippo Neri sarebbe una sconfitta per l’intero sistema sanitario, oltre che una grave mancanza di responsabilità nei confronti dei cittadini che da ogni parte d’Italia trovano in questo Ospedale un punto d’eccellenza e di alta specializzazione” – così in una nota l’esponente Fratelli d’Italia Marco Visconti-.

“Nel sostenere con forza, come già nel 2012, le ragioni del No alla chiusura dei due reparti di questa preziosa struttura pubblica di Roma nord, voglio testimoniare la mia personale solidarietà a medici, lavoratori, agli ammalati e ai cittadini che immagino sgomenti davanti ad un incubo che a distanza di anni si ripropone”.

“Voglio anche rivolgere -prosegue Visconti- un appello urgente al Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e all’Assessore alla Sanità, D’Amato, affinché non stabiliscano provvedimenti contrari all’interesse pubblico e al diritto all’assistenza sanitaria, in considerazione dell’eccellenza che il San Filippo Neri rappresenta nel panorama sanitario Regionale, prima che nazionale, e alla luce degli investimenti che negli anni sono stati spesi per la riorganizzazione e il potenziamento”