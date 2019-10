Visconti: noi siamo stati unici ad essere abbandonati al fianco dei cittadini

Roma – “Quelle che abbiamo ascoltato ieri in Assemblea Capitolina sono le stesse identiche parole vuote, le solite valutazioni incompetenti che il Sindaco Raggi trova ancora il coraggio di fare nonostante l’evidenza di una situazione che, da almeno 6 mesi, noi di Fratelli d’Italia denunciamo e che Sindaco e colleghi hanno invece sminuito agli occhi dei cittadini” – Lo afferma il Dirigente Fratelli d’Italia e Delegato all’Ambiente di Roma Marco Visconti-.

“A ciò si aggiunga che da molti mesi, mentre il Primo Cittadino si diverte, in una partita tutta personale, a nominare manager in Ama, che presenta come geni e che qualche giorno dopo licenzia e scredita trattandoli come immondizia, la stessa non ha mai più provveduto a nominare un Assessore all’Ambiente per la Capitale d’Italia. In questa situazione grottesca – conclude Visconti – gli unici ad averci dato sempre ragione e a lanciare gli stessi nostri moniti sono stati guarda caso medici e presidi ASL, allarmi in molti casi formalizzati, ma colposamente ignorati a mezzo di una prosopopea pericolosa sulla quale a questo punto occorrorebbe indagare, prima che i danni, anche di natura finanziaria, ad una città patrimonio dello Stato e quelli alla salute pubblica divengano irreversibili”.