Visconti: Roma vilipesa, Zingaretti e Raggi non devono pensare a vacanze

Roma – “Cinghiali sulla Cassia e cumuli di rifiuti in periferia e a pochi metri dai Musei Vaticani, mentre il presidente della Regione Lazio Zingaretti e il sindaco Raggi continuano la loro battaglia personale a colpi di lettere, al solo evidente scopo di dimostrare ai propri elettori chi avra’ contribuito meno, tra i due, a uno scempio anti Roma lontanissimo dall’essere risolto”. Ad affermarlo in una nota e’ Marco Visconti, dirigente di Fratelli d’Italia e delegato capitolino all’Ambiente. “L’emergenza rifiuti a Roma non e’ mai rientrata e a cio’ si aggiunga che i sindaci dei Comuni riguardati dall’ordinanza regionale sono gia’ stanchi di ricevere l’immondizia dei romani, nonostante sia agosto e dunque il quantitativo prodotto ammonti alla meta’ di quello ordinario. Il mio- prosegue- e’ un allarme serio e oggettivo, che nessuno puo’ astenersi dal considerare, perche’ attiene alla salute pubblica oltre che all’immagine di Roma, sporcata e ora vilipesa dagli scatti dei turisti. Zingaretti e Raggi non pensino di andare in vacanza rimandando il problema a settembre, perche’ allora sara’ gia’ irrisolvibile”.