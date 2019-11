Visconti: sfiorata tragedia in centro anziani a Primavalle

Roma – “Dal 2014 prima da presidente di Movimento Capitale, poi da dirigente di Fratelli d’Italia, sono state decine le mie denunce dello stato di abbandono e dei pericoli derivanti dalla fatiscenza dei locali del centro anziani di Primavalle; ma al Municipio 14, prima gestione PD e ora a 5Stelle, la musica non e’ cambiata e per intervenire si attende la tragedia, oggi per fortuna solo sfiorata”. Lo dichiara in una nota il delegato all’ambiente di Roma e dirigente Fratelli d’Italia Marco Visconti. “strutture e impianti senza certificazione, tettoie senza collaudo statico, eppure due consecutive giunte non hanno saputo intervenire fino ad oggi, quando un grosso calcinaccio e’ caduto rovinosamente sul lavandino di uno dei locali bagno di un centro a cui si rivolgono centinaia di anziani e allora -prosegue Visconti- ecco immediatamente il provvedimento di chiusura, dettato dalla paura delle responsabilita’ e come al solito non dalla capacita’ di gestione amministrativa. Mi auguro che ora si intervenga seriamente e con competenza e non con gli accrocchi a cui il 5 stelle, di nome e non di fatto, ci ha abituati”.