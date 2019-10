Visconti: Zingaretti lascia a piedi la prevenzione del tumore al seno

Roma – “lo schema è lo stesso già usato da Zingaretti in questi anni per la chiusura dei tanti centri di eccellenza romani e regionali, che la sua presidenza continua a divorare; identici sono anche i proclami della vigilia, mentre da atti ufficiali alla Pisana, risultano davvero poche le speranze che il centro anti-tumore di Palazzo Baleani possa essere chiuso per poi riaprire dopo una ristrutturazione, come millanta l’Assessore alla Sanità del Lazio D’Amato.

Lo dichiara in una nota Marco Visconti, Dirigente di Fratelli d’Italia- un plauso alle migliaia di donne che con il loro spirito battagliero stanno protestando da giorni contro l’ennesima vergogna che si sta per compiere ancora ai danni della prevenzione e della salute pubblica e all’Associazione MuoviRoma che, con il suo Presidente Luca Bedini, ha diffuso un video di sensibilizzazione che deve far riflettere.

Fratelli d’Italia -conclude Visconti- continua a battersi quotidianamente, con il proprio gruppo Consigliare contro una maggioranza che nelle poche occasioni in cui è presente, si produce solo in interventi contrari agli interessi e alle aspettative dei cittadini della nostra regione”.