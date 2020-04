Visita della sindaca Raggi all’Istituto Lazzaro Spallanzani

La sindaca di Roma Virginia Raggi, questa mattina, è stata in visita all’Istituto Lazzaro Spallanzani per donare un ventilatore polmonare per terapia intensiva, mascherine e strumenti di protezione agli operatori sanitari.

I materiali sono il frutto di una precedente donazione che Roma ha ricevuto nei giorni scorsi dalla città e dal sindaco di Pechino Chen Jining.

In particolar modo, i medici e gli infermieri dell’ospedale romano hanno ricevuto 10mila mascherine chirurgiche, mille mascherine N95, 2mila tute protettive, 5mila camici isolanti, 5mila copriscarpe e 5mila cuffie mediche.

Strumenti che, dopo una ricognizione, il Campidoglio ha deciso di mettere a disposizione delle eccellenze sanitarie che operano all’interno dello Spallanzani.