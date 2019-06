Viterbo. Sporcata targa via Almirante, Colosimo (FDI): “Fatica sprecata, il ricordo non si cancella”

Viterbo sporcata targa via Almirante, Colosimo (FDI): “Fatica sprecata, il ricordo del suo valore non si cancella e la palina sarà sostituita”

“A Viterbo vandalizzata con la vernice la palina toponomastica che indica la via dedicata a Giorgio Almirante, fondatore del Movimento Sociale e leader della destra italiana dal dopoguerra agli anni Ottanta”.

Così in un comunicato Chiara Colosimo consigliere regionale del Lazio di Fratelli d’Italia.

“Gli anonimi delinquenti autori di questo gesto spregevole sappiano di aver fatto una fatica inutile, il valore politico, la statura morale e lo spessore umano di Giorgio Almirante non si cancellano con la spray o con il piccone, essi sono ormai storicizzati nella memoria collettiva nazionale e nella coscienza civica di tutti gli italiani.

Con lo stesso stile, fatto di coerenza, perseveranza e attitudine a non cadere nella trappola della provocazione che ha caratterizzato l’attività del leader missino, sostituiremo subito la targa della circonvallazione Giorgio Almirante e così sarà ogni volta, com’è stato in passato per i troppi atti vandalici ispirati dall’intolleranza politica contro personalità e simboli della Destra, attuati con la volontà di impedire il formarsi di una memoria condivisa sul conflitto ideologico che ha segnato il Novecento” conclude la nota.