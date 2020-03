Vivarelli: auspico moratoria temporanea sfratti

Roma – “In questo momento difficile per tutta l’Italia, auspichiamo una moratoria temporanea degli sfratti per venire incontro alle difficolta’ che tutti stiamo vivendo. Nel frattempo Roma Capitale ha gia’ sospeso le attivita’ in autotutela, salvo esigenze indifferibili”. Cosi’ su Facebook l’assessore capitolino alle Politiche Abitative, Valentina Vivarelli.

“Inoltre con la memoria votata in giunta venerdi’ abbiamo deciso di differire al 30 settembre 2020 il pagamento delle rate con scadenza 30 aprile per locazioni e concessioni alle attivita’ commerciali e socio-culturali operanti in immobili di proprieta’ comunale- aggiunge- Ricordo a tutti che per quanto riguarda il ricevimento al Pubblico, il Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative ha predisposto un servizio di ricezione istanze online (soprattutto email) e messi a disposizione numeri telefonici per appuntamenti telefonici riguardo le proprie posizioni”.

“In particolare- conclude Vivarelli- sono stati predisposti ‘Gruppi di risposta’ a cui sono associati una serie di numeri telefonici per ogni argomento, in modo da avere coperte tutte le aree di informazioni relative ai Caat, buono casa, contributo all’affitto, sanatorie, volture e subentri ERP (tutte le specifiche nella pagina del portale di Roma Capitale: https://www.comune.roma.it/web/it/informazione-di-servizio.page?co ntentId=IDS546102 )”.