Vivarelli: bonus affitto, inviate oltre 49mila domande

Roma – “Sono arrivate oltre 49mila domande per il contributo straordinario all’affitto 2020, destinato alle famiglie con difficolta’ economiche a causa dell’emergenza coronavirus. Dal 27 aprile al 18 maggio, giorno di chiusura dell’avviso pubblico, sono state poco piu’ di 44.000 le richieste presentate con la nuova modalita’ online, direttamente sul sito di Roma Capitale. Circa 5.000 le richieste presentate in Municipio. Il ricorso a internet e’ stato dunque preponderante, in un periodo caratterizzato dall’importanza di evitare il piu’ possibile gli spostamenti”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli.

“Ora prosegue il lavoro per erogare il bonus affitto nel piu’ breve tempo possibile alle famiglie che ne hanno diritto. Vi spiego come stiamo procedendo, seguendo le direttive date dalla Regione Lazio, mentre gli uffici del dipartimento Patrimonio e Politiche abitative stanno gia’ esaminando le pratiche, verificando che le domande siano state compilate in ogni loro parte e che i cittadini abbiano completato tutti i campi obbligatori dell’autocertificazione- prosegue Vivarelli”.

“Come da delibera regionale 176/2020, ora invieremo il numero esatto di domande protocollate alla Regione Lazio che ci dovra’ comunicare l’entita’ del contributo da attribuire ai beneficiari, che comunque non potra’ essere superiore al 40% dei canoni d’affitto di tre mensilita’ 2020. Auspichiamo che la Regione tenga conto delle differenze tra Roma e gli altri Comuni del Lazio: dalla nostra citta’, dove gli affitti sono notevolmente piu’ alti, sara’ arrivato con ogni probabilita’ il maggior numero di richieste di sostegno. Non vorremmo che si creassero delle disparita’, con i romani a ricevere un contributo inferiore rispetto agli altri”.