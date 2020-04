Vivarelli: bonus affitto, oltre 14mila domande in tre giorni

Roma – “Nei primi 3 giorni oltre 14.000 persone hanno presentato la domanda per il Bonus Affitto 2020, destinato alle famiglie piu’ in difficolta’ a causa dell’emergenza Coronavirus. La stragrande maggioranza dei cittadini ha avanzato la richiesta online, una modalita’ nuova che abbiamo scelto e adottato per limitare gli spostamenti e velocizzare la successiva erogazione del contributo”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli. “L’alternativa, per chi non ha accesso a strumenti tecnologici, e’ ritirare il modulo cartaceo nelle oltre 120 edicole convenzionate e presentarlo compilato in Municipio. Ricordo- conclude Vivarelli- che si possono presentare le domande fino al 18 maggio per richiedere il contributo che coprira’ una parte delle mensilita’ di affitto da pagare nel 2020. Usate modalita’ e modulistica messa a disposizione da Roma Capitale”.