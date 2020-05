Vivarelli: bonus affitto, soldi arriveranno prima possibile

Roma – “Sul bonus affitto 2020 stiamo lavorando con serieta’ per fare arrivare il prima possibile i soldi alle famiglie che sono realmente in difficolta’ economica a causa dell’emergenza coronavirus”. Cosi’, su Facebook, Valentina Vivarelli, assessore al Patrimonio e alle Politiche abitative di Roma. “I cittadini pretendono rigore e massima attenzione nella gestione dei fondi pubblici- aggiunge- E questo lo stiamo facendo, rispettando la delibera della Regione Lazio. Infatti, per esempio, e’ arrivata agli uffici la richiesta di contributo per un immobile che invece di essere un’abitazione e’ un bed and breakfast. Senza quei controlli che qualcuno vuole fare passare come ‘stucchevole caccia ai furbetti’, questa persona avrebbe ottenuto il bonus togliendo soldi a chi e’ destinatario del contributo non riuscendo a pagare l’affitto della casa dove vive. Tutto il resto e’ allarmismo e polemiche preventive”.