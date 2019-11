Vivarelli: inaccettabile droga in case popolari, ringrazio Forze dell’Ordine

Roma – “Grazie ai Carabinieri e alla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma per la maxi-operazione antidroga che ha fatto luce su un traffico di cocaina nella zona di Tor Bella Monaca. La sinergia delle istituzioni e la presenza sul territorio portano risultati concreti. Un atto criminale come vendere droga nelle case popolari e’ doppiamente inaccettabile, perche’ specula sul disagio dei piu’ deboli”. Lo scrive su Facebook l’assessore ai Lavori pubblici di Roma Capitale, Valentina Vivarelli. “Il nostro impegno e’ massimo per contribuire a riportare legalita’ e servizi in zone di Roma che in passato sono state troppo spesso trascurate, come Tor Bella Monaca. Combattiamo contro le zone d’ombra e di illegalita’, con un’attenzione particolare alle zone piu’ disagiate della nostra citta’”, conclude Vivarelli.