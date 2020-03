Vivarelli: misure straordinarie Giunta per sostegno

Roma – “Combattiamo al fianco dei cittadini per fronteggiare l’emergenza sanitaria dovuta agli effetti del Coronavirus/Covid-19. Un’emergenza eccezionale che ha bisogno di risposte altrettanto eccezionali. Lo facciamo con decisioni concrete per aiutare le famiglie, i lavoratori, le imprese e le tante piccole attivita’ ad affrontare e mitigarne l’impatto sulla vita quotidiana. Come quelle che abbiamo approvato oggi in Giunta con una memoria: un pacchetto di misure straordinarie di sostegno ai cittadini e al diffuso tessuto economico del nostro territorio”. Lo scrive su Facebook l’assessore al Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli.

“Siamo e vogliamo essere in prima fila per supportare questo tessuto fatto di commercio, turismo e servizi ma anche di migliaia di attivita’ artigianali, culturali, ricreative e assistenziali, che sono l’anima viva della nostra citta’. Per questo- prosegue Vivarelli- abbiamo deciso anche di differire al 30 settembre 2020, senza l’applicazione di alcun interesse, il pagamento delle rate con scadenza 30 aprile per locazioni e concessioni a tutte le attivita’ commerciali e socio-culturali operanti in immobili di proprieta’ comunale. E’ un momento difficile e storico. Per uscirne ognuno deve fare la sua parte. Insieme ce la faremo. #Andra’TuttoBene”.