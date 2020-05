Vivarelli: su bonus affitto è paradosso, Regione Lazio si autoaccusa

Roma – “Sul Bonus Affitto 2020 siamo al paradosso, la Regione accusa se stessa. Da giorni assistiamo a una serie di attacchi a Roma Capitale per presunti ritardi, quando e’ proprio la Regione Lazio a stabilire tempi e modalita’ del bonus. Un contributo straordinario all’affitto per l’emergenza coronavirus che verra’ versato alle famiglie successivamente alla chiusura del bando, dividendo i fondi stanziati per il numero delle domande ricevute. Lo stabilisce la stessa Regione nella delibera del 9 aprile, dando ai Comuni il termine di 45 giorni, che scadono il 25 maggio, per l’invio dell’elenco delle domande, su cui la Regione calcolera’ l’importo medio del sostegno. E l’assessore Valeriani che lancia allarmismi via Facebook non puo’ non conoscere approfonditamente la delibera in questione”. Lo scrive su Facebook l’assessore a Patrimonio e Politiche abitative di Roma Capitale, Valentina Vivarelli.

“Fin dall’annuncio del Bonus Affitto, prima rigorosamente a mezzo stampa e solo in seguito formalizzato a Roma Capitale, sono iniziati gli attacchi al Campidoglio. Prima le polemiche sulla pubblicazione dell’avviso. Come se Roma, con i suoi milioni di abitanti, potesse prevedere le stesse modalita’ operative di un piccolo Comune- afferma Vivarelli- Poi, quando la Regione si e’ accorta che stavamo procedendo nei tempi richiesti, anche grazie alla modalita’ di presentazione online delle domande, e’ passata alla pressione sulla velocita’ di erogazione del contributo, contraddicendo la procedura che ha stabilito”.

Il trasferimento anticipato dei fondi rispetto a quanto deliberato, sottolinea l’assessore, “non cambia il fatto che per l’erogazione sia necessario attendere la chiusura del ricevimento delle domande. Senza considerare che aver stabilito subito la somma per Roma Capitale senza sapere quanti saranno i beneficiari vuol dire che piu’ domande riceveremo e minore sara’ il contributo erogato, col paradosso di vedere in un Comune piccolo assegnate somme importanti e a Roma Capitale somme misere per ciascun richiedente”. “Stiamo lavorando per coniugare i tempi, ricordo ancora una volta dettati dalla Regione, con una modalita’ di erogazione che faccia si’ che i soldi dei contribuenti arrivino a chi ne ha veramente bisogno. Basta speculazioni e polemiche. C’e’ chi si si sta facendo campagna elettorale sulla pelle di chi non riesce ad arrivare alla fine del mese, ricordo che sono gia’ oltre 30mila le domande pervenute. Noi continuiamo a lavorare con serieta’ per fare arrivare il contributo il prima possibile alle famiglie che hanno difficolta’ a pagare l’affitto”, conclude Vivarelli.