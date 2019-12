Vivi Bistrot, Palumbo: chiusura per inerzia Giunta è inaccettabile

Roma – “L’amministrazione Raggi colpisce ancora con la sua incompetenza. Questa volta, a fare le spese della tragica inefficienza della Giunta comunale sara’ lo storico spazio di ristoro all’interno di Villa Pamphili. L’amministrazione comunale non ha provveduto al rinnovo della concessione tramite la pubblicazione di un nuovo bando e il Vivi Bistrot deve chiudere bottega dal 3 gennaio. Ecco il tragico epilogo della miopia dei 5 stelle: si sgombera l’unico locale con servizio di ristorazione all’interno di un immenso parco pubblico cittadino non certo per presunte irregolarita’ dei gestori, bensi’ per ritardi, indecisioni e temporeggiamenti dell’amministrazione comunale. Convochero’ a breve una commissione Trasparenza per ricostruire questa assurda vicenda, capire se c’e’ un modo per scongiurare la chiusura del Vivi Bistrot e valutare eventuali garanzie per i dipendenti della storica struttura”. Lo annuncia in una nota il presidente della Commissione capitolina Trasparenza, Marco Palumbo.