I vizi non sono crimini – Presentazione a Milano del Nanny State Index 2019

Le liberaldemocrazie occidentali si reggono orgogliosamente su principi di libertà e pluralismo. Eppure i loro cittadini sono sottoposti a latenti forme di proibizionismo grazie alle quali gli Stati decidono i dettagli delle loro vite private.

Lo Stato, oltre che regolatore e esattore, è sempre più balia e paternalistico guardiano. Gli stili di vita sono oggetto di forme di divieti o obblighi, ma anche di ipocriti interventi di tassazione, attraverso i quali l’intenzione di educare tassando maschera l’obiettivo di incamerare maggiori risorse erariali, nonché di tentativi di nudging che spostano comunque le opzioni di scelta delle persone e l’allocazione delle risorse pubbliche. Che alcuni comportamenti possano essere disdicevoli non vuol dire che debbano essere proibiti o fiscalmente vessati.

Di questo si parlerà il prossimo 25 ottobre a Milano, presso la Residenza Vignale (Via E. Toti, 2), in un convengo organizzato dall’Istituto Bruno Leoni in collaborazione con Italian Students for Liberty e Liberilibri editrice. Il convegno sarà l’occasione per presentare in Italia il Nanny State Index, l’indice sulle politiche paternalistiche dei paesi membri dell’UE, realizzato da Epicenter, the European Policy Information Center.

Questo il programma del convegno:

Sessione mattutina, ore 10.30

Gilberto Corbellini, Consiglio nazionale delle ricerche: Il vizio del divieto, la virtù dell’informazione

Roberto Festa, Università di Trieste: Liberi di essere viziosi. Perché regolare la libertà di drogarsi

Armando Massarenti, giornalista: I vizi non sono crimini

Giuseppe Scaraffia, scrittore: Demoni e piaceri

Lunch

Sessione pomeridiana, ore 15

Carlo Alberto Carnevale Maffè, SDA Bocconi: Si fa ma non si dice: ipocrisie di Stato sull’economia del vizio

Stefano Levati, Università di Milano: Alle origini della privativa sul tabacco: tutela della salute o escamotage fiscale?

Raffaello Lupi, Roma Tor Vergata: Tassare per punire

Giuseppe Portonera, Istituto Bruno Leoni: Regolare per obbligare

Carlo Stagnaro, Istituto Bruno Leoni: Regolare per proibire