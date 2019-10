Vocaturo: Ama ad un passo dal baratro, 14 ottobre appello ai lavoratori

Roma – L’Azienda AMA è ad un metro dal baratro, un evento mai accaduto prima. I lavoratori sono seriamente preoccupati, Noi è da mesi che denunciamo criticità organizzative e assenza di politica, ora BASTA ! Il 14 Ottobre ore 18:00 in Via Fortebraccio 1 daremo vita ad un’assemblea con i lavoratori AMA e per questo invitiamo tutti alla partecipazione. Insieme alle sigle sindacali CGIL, FIADEL, CISL ed esponenti della Regione Lazio e del Campidoglio affronteremo la questione aziendale e prenderemo decisioni forti contro chi sta creando una situazione senza precedenti storici.

Così in una nota il segretario del circolo PD AMA Flavio Vocaturo