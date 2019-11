Vocaturo: Ama intervenga per mettere in sicurezza zona tritovagliatore di Romagnoli

Roma – I responsabili della sicurezza Ama dopo vari sopralluoghi hanno denunciato alla Asl di Roma e alle istituzioni competenti la situazione del tritovagliatore di Romagnoli. Il circolo PD AMA condivide la preoccupazione che da mesi è tra i lavoratori di quella zona e i cittadini limitrofi sulle condizioni quotidiane del trattamento dei rifiuti.

C’è una mancanza della certificazione dell’aria, il trattamento dove vengono tritati i rifiuti è vicino agli spogliatoi dei lavoratori e agli uffici competenti. C’è una mancanza di aspirazione dell’aria e conseguenza di polveri sottili disperse nell’aria e topi che si aggirano nel territorio in questione. Ad oggi troviamo scandaloso che l’azienda dopo mesi e mesi di richiesta dei responsabili della sicurezza non abbia preso provvedimenti in merito.

E’ una situazione che non può continuare e ci aspettiamo un intervento mirato da parte di Ama che metta in sicurezza la zona, perché ci sono lavoratori che tutti i giorni vivono questa situazione critica per la loro qualità di vita.

Così in una nota Flavio Vocaturo coordinatore circolo PD AMA