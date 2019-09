Vocaturo: Amministrazione capitolina sta portando Ama in profondo rosso

Roma – Il bilancio 2017 ancora non è stato approvato e il tema della discordia sono i famosi 18 milioni di euro inseriti nel bilancio aziendale che il Campidoglio non vuole riconoscere. Questo fa si che oltre che viene messo in discussione il CdA di AMA (il sesto in 3 anni) i bilanci successivi 2018 e 2019 non vedono luce e l’Azienda viene portata verso un concordato annunciato da mesi.

Il circolo PD AMA fa appello a tutte le forze sindacali e Istituzionali per dare un segnale con azioni forti verso l’Amministrazione capitolina che sta portando l’Azienda in profondo rosso.

Così in una nota il segretario il segretario del circolo PD AMA Flavio Vocaturo