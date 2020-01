Vocaturo: fragile linea politica, fragile sono risultati di Ama

Roma – La spaccatura di ieri del M5S in Campidoglio dimostra le fragilità che hanno sulla guida politica della città in particolare sui rifiuti. Fragile è la linea politica e fragile sono i risultati che l’azienda AMA produce.

Se non fosse grazie allo sforzo singolo degli operai i problemi sarebbero ancora più eclatanti di quelli che si notano quotidianamente. A Roma si producono circa 3 milioni di tonnellate di rifiuti all’anno; 1 milione circa è differenziato , 400 mila è l’organico, 300 mila tonnellate carta e cartone, 200 mila vetro, legno ingombranti e rifiuti speciali fanno il restante 100 mila, gli altri 2 milioni dei rifiuti sono indifferenziati.

I numeri dimostrano lacune difficili da colmare se non si costruiscono impianti per chiudere il ciclo dei rifiuti e continuare a portare i rifiuti fuori città fa si, che oltre la tassa dei rifiuti aumenterà anno in anno, rallenta la raccolta su strada e la crescita del porta a porta che è fermo al 44 %.

La caduta di ieri del M5S ha dimostrato la loro non unità e coerenza sulle promesse fatte in campagna elettorale e che non hanno un idea di come affrontare il tema rifiuti a Roma. Ora è finito il gioco dello scarica barile , delle colpe agli altri e soprattutto i Romani e gli operai hanno finito la pazienza.

Così in una nota Flavio Vocaturo coordinatore circolo PD AMA