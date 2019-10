Roma – Nel X Municipio nella scuola I Pirati di Via Mar Rosso ad Ostia, l’Amministrazione lascia sotto l’acqua 25 bambini. Infiltrazione d’acqua, umidità e bambini infreddoliti per la mancanza di manutenzione sull’edificio. Abbiamo denunciato criticità da questa estate ma evidentemente gli amministratori erano troppi impegnati in vacanza. Intervenga subito con tempi velocissimi l’Amministrazione per garantire il diritto e la sicurezza alla scuola ai bambini e la serenità dei genitori che sono mesi che cercano aiuto. Intanto abbiamo preparato un esposto al Ministero della Pubblica Istruzione