Volt Roma: Jump servizio bike sharing Roma

Roma – Il 21 ottobre la società Uber ha disseminato per la città di Roma 700 biciclette elettriche: JUMP. È previsto per le prossime settimane l’aggiunta di altri mezzi per arrivare a un totale di 2800 veicoli.

Il servizio è free floating, non sono previste stazioni di sosta e le bici vengono posteggiate con un sistema di bloccaggio interno.

Roma finora è stata sprovvista di sistemi di bike sharing a causa del vandalismo e il conseguente fallimento delle aziende Gobee.bike e Obike.

Volt Roma si mostra vicina alle proposte della sharing economy e spera che questi possano essere i primi passi per la creazione di mezzi alternativi e a basso impatto ambientale per migliorare la mobilità nella Capitale.

Confidiamo anche nella creazione di un bike sharing comunale affidabile, conveniente e alla portata di tutti i cittadini romani affinché anche Roma sia in linea con le altre capitali europee per quanto riguarda un servizio di mobilità urbana sostenibile ed ecologico.