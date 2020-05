Voragine Corso Francia, Acea: nel pomeriggio ripristino acqua

Roma – “In relazione al cedimento stradale verificatosi in Corso Francia, all’altezza di via di Villa Severini, Acea Ato 2 informa di essere intervenuta sul posto sin dalla serata di ieri, non appena ricevuta la segnalazione dalle autorita’. Al momento sono in corso le verifiche tecniche volte ad accertare le cause del cedimento, mentre le ispezioni hanno permesso di rilevare dei danni minori sulle condotte idriche che interessano le strade limitrofe, tra cui via Nemea. I tecnici di Acea Ato 2 hanno cosi’ lavorato per tutta la notte, senza interruzione, intervenendo progressivamente sulle infrastrutture interessate, sospendendo il flusso idrico nelle strade coinvolte. Al momento sono in corso le operazioni di ripristino, la cui conclusione e’ prevista entro il pomeriggio di oggi. Per ridurre i disagi e garantire la continuita’ della fornitura d’acqua per gli utenti della zona, e’ stato attivato un servizio di rifornimento tramite sette autobotti in stazionamento”. E’ quanto si legge in una nota che Acea ha fatto pervenire all’agenzia Dire.