Voragine Corso Francia, Acea ripristina servizio idrico

Roma – In relazione al cedimento stradale verificatosi in Corso Francia, all’altezza di via di Villa Severini, Acea Ato 2 informa che, dalle 18:30 circa nelle zone interessate dal danno il servizio idrico e’ stato regolarmente ripristinato. Sono al momento in corso le verifiche tecniche volte ad accertare le cause dei danneggiamenti alle infrastrutture coinvolte. Acea, intervenuta sul posto nella serata di ieri subito dopo aver ricevuto la segnalazione, ha lavorato per consentire entro il pomeriggio il ripristino della fornitura e ha garantito nel contempo la continuita’ del servizio mettendo a disposizione degli utenti 7 autobotti, per limitare i disagi.