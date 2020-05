Voragine Corso Francia, fonti Acea: guasto verso soluzione

Roma – A Roma nella zona di Corso Francia “ci sono stati diversi guasti in successione che sono in corso di riparazione. Speriamo nel pomeriggio”. Lo apprende l’agenzia Dire, da fonti Acea, in merito ai tempi di ripristino del servizio di fornitura dell’acqua nell’area. Il servizio idrico, infatti, e’ stato fortemente ridotto a seguito degli interventi necessari dopo l’apertura di una voragine in strada. Disagi anche a Collina Fleming.