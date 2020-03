Roma – Voragine con fuoriuscita di acqua, questa mattina in via della Pisana 331, a Roma. Sul posto la Polizia locale del gruppo Monteverde, oltre ai Vigili del fuoco. Al termine dei lavori dei tecnici intervenuti su una tubatura dell’acqua, la strada e’ stata riaperta al traffico. Non sono stati riscontrati danni a cose o persone.