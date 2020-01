Roma – Al momento sono 13 le persone, corrispondenti a 7 nuclei familiari, che hanno richiesto assistenza alloggiativa dopo l’evacuazione del palazzo di via Marco Aurelio 20, in zona Colosseo, dove a causa della formazione di una voragine e di un cedimento del manto stradale, i Vigili del fuoco hanno disposto l’evacuazione. Per tutti gli inquilini la Polizia locale, ha attivato le relative procedure con la Protezione civile.