Voragine zona Colosseo, Figliomeni: necessaria mappatura criticità

Roma – “Ieri l’ennesima voragine in citta’, aperta a ridosso di un edificio a pochi passi dal Colosseo. Non e’ la prima e non sara’ l’ultima in quanto il territorio cittadino presenta nel sottosuolo caverne, corsi d’acqua, cavita’ naturali che spesso vengono aggravate da lavori stradali fatti per mettere cavi elettrici di diversa natura. Da tempo denunciamo una mancata prevenzione sui rischi idrogeologici, sui quali abbiamo presentato diversi atti in Campidoglio, chiedendo il monitoraggio di fogne e acquedotti, e potenziando la figura dei geologi comunali, quanto mai preziosi.”

“Pensiamo soltanto che a Roma la presenza di queste figure nelle fila dei professionisti comunali si attesta su poche unita’, al contrario di quanto avviene nelle grandi capitali europee dove il numero di professionisti e’ maggiore. Bisognerebbe fare una mappatura cittadina, municipio per municipio, per monitorare le criticita’ presenti sul territorio ed intervenire prima che scatti l’emergenza con dei lavori di messa in sicurezza che sono sempre piu’ onerosi rispetto ai costi di prevenzione.”

“Ma sui nostri atti presentati al Comune, il solito immobilismo del M5s che guida la citta’ non si e’ mosso, e sulla nostra richiesta di risorse e programmazione si e’ tirato indietro. Bisogna lavorare sul problema per non incorrere in tragedie con aspetti anche fatali per i cittadini”. Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vicepresidente dell’Assemblea capitolina.