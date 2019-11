Weekend: deviazioni mezzi pubblici per eventi

Roma – A Roma domani, per consentire la potatura degli alberi in viale Rossini, le linee di tram 3 e 19 saranno limitate per l’intera giornata in piazza di Porta di Porta Maggiore. Verso i capolinea di Valle Giulia saranno in strada bus navetta sostitutivi. Domani, dalle 7 alle 15, e’ in programma una manifestazione al Circo Massimo. Saranno chiuse al traffico via del Circo Massimo, via Ara Massima di Ercole e via dei Cerchi. Deviate le linee di bus. Domani, dalle 15 alle 19, un corteo sfliera’ da piazza dell’Esquilino a piazza Madonna di Loreto attraversando via Cavour, largo Corrado Ricci e via dei Fori Imperiali. Possibili deviazioni o brevi stop per i bus. Domenica, dalle 7 alle 13.30, e’ in programma la manifestazione sportiva ‘Corriamo al Tiburtino’. Saranno chiuse al traffico per l’intera durata dell’evento via Grotta di Gregna, via Mozart e largo Bach. Per il tempo necessario a fare passare i partecipanti, invece, saranno vietate al transito via Giordani, via Trivento, via Venafro, via del Frantoio, via dell’ Erpice, via del Badile, via della Vanga, viale Fernando Santi, viale Palmiro Togliatti, viale Franceschini, piazza Loriedo, viale Bardanzellu, via Cassiani, via degli Alberini, largo Boiano. Deviate le linee di bus. Domenica, dalle 9.30, si svolgera’ la corsa podistica Acilia- San Leonardo da Porto Maurizio con percorso da piazza dei Sicani a piazza San Leonardo da Porto Maurizio. I partecipanti attraverseranno via di Acilia, via Edoardo Gioja, via Oscar Ghiglia, via Ruggero Panerai, via Leonardo Mellano, via Fabiano Landi. Possibili deviazioni o brevi stop per le linee di bus. Domenica, dalle 11 alle 13, un corteo sfilera’ da piazza San Giovanni Bosco a via degli Angeli attraversando via San Giovanni Bosco, piazza dei Consoli, viale dei Consoli, piazza dei Tribuni, via Asconio Pediano, via Cincinnato, via Diana, via dei Quintili, via degli Angeli. Possibili brevi stop o deviazioni per le linee di bus.