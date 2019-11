Weekend ‘Famiglia e Diabete’: Asl Roma1 si tinge di azzurro

Roma – Due giornate interamente dedicate alla sensibilizzazione sul tema della prevenzione del diabete e delle sue complicanze, realizzate all’interno della settimana mondiale del diabete e organizzate in partnership con Changing Diabetes, inserite in un progetto da tempo avviato dalla Asl Roma 1 per migliorare la qualita’ della vita e del ben-essere delle persone. Sabato 16 novembre nel Comprensorio di Santa Maria della Pieta’ il convegno ‘Salute Sport e inclusione sociale: Contrasto alle non communicable diseases (NCDs)’, centrato sulle iniziative e le buone pratiche per il contrato al diabete e all’obesita’ oltre che alle molteplici complicanze correlate. Nel corso dell’incontro verra’ presentato il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (Pdta) per l’Obesita’ che prevede strategie di prevenzione, in particolare sui soggetti a rischio. Presenti Francesco Chiaromonte, direttore del Coordinamento Rete delle Strutture Diabetologiche Asl Roma 1 insieme agli operatori, Lina delle Monache, presidente FederDiabete Lazio, Chiara Spinato, direttore generale Health Cities Institute, Federico Serra, direttore Open Italy – Obesity Open Policy Engagement Network, e il direttore della Asl Roma 1, Angelo Tanese. Oltre a loro anche il campione olimpico Maurizio Damilano, che conferira’ alla Azienda sanitaria la Bandiera Azzurra. La Bandiera Azzurra e’ stata istituita dalla Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e dall’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) assegnato alle citta’ piu’ “runner e walker friendly” e piu’ attente al benessere e alla salute dei loro cittadini. Le citta’ Bandiera Azzurra sono infatti quelle che offrono la possibilita’ di praticare la corsa e il cammino in aree e percorsi ad hoc ed eventi dedicati. La Asl Roma 1 e’ la prima azienda sanitaria ad aggiudicarsi questo importante riconoscimento. Sempre nel Parco di Santa Maria domenica 17 novembre si terra’ una corsa non competitiva di 3,5 km. Al termine della non competitiva medici diabetologi, infermieri, saranno a disposizione presso il consultorio familiare al primo piano del padiglione 5, per somministrare il vaccino antinfluenzale ed antipneumococcico, oltre allo screening fotografico della retinopatia diabetica. Il personale della Asl Roma 1 sara’ anche a disposizione per somministrare (in forma anonima) il questionario sulla quantificazione del rischio diabete, eseguire la misurazione della glicemia capillare e la misurazione della pressione arteriosa.