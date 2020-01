Wwf Roma: per cittadini Valle Galeria sostegno e solidarietà

Roma – In occasione dell’odierna manifestazione in Campidoglio indetta dai cittadini della Valle Galeria, Raniero Maggini, presidente del Wwf Roma e Area Metropolitana dichiara in una nota: “Il Wwf esprime piena solidarieta’ e sostegno a tutti quei cittadini che non vogliono continuare a pagare con la propria salute l’inadeguatezza della politica e delle amministrazioni che dovrebbero operare invece nell’interesse del territorio e di coloro che lo abitano.”

“A Roma stiamo assistendo ad una situazione inspiegabile ed inaccettabile per chiunque possa dirsi intellettualmente onesto. Non solo si lasciano i rifiuti in strada proponendo poi ancora una volta discariche o inceneritori, ma ancor piu’ si sta irresponsabilmente trascurando la raccolta differenziata, che perde terreno per la prima volta dopo anni. Malagrotta ha pesato e continua a pesare su un territorio di valore paesaggistico oltre che naturalistico di grande interesse che meriterebbe un investimento di energie e risorse ai fini della riqualificazione non certo l’imposizione di una nuova discarica.”

“Quanto accade e’ vergognoso, dal rimpallo delle responsabilita’ tra amministrazioni alla inadeguatezza che diviene negligenza nella gestione del servizio, ‘disservizio’ sul quale pesano chiare responsabilita’ politiche, rese evidenti dall’inverosimile turnover alla guida di Ama. Si puo’ ancora cambiare passo, si deve, altrimenti temiamo che le uniche risposte credibili giungeranno dalla Magistratura e non da chi governa”.