X Municipio. FDI: Ospedale Grassi “Lazzaretto” malati COVID del Bangladesh

ROMA, FDI: OSPEDALE GRASSI ‘LAZZARETTO’ MALATI COVID-19 BANGLADESH

“Il territorio del X municipio tornerà probabilmente a essere nuovamente precluso ai servizi dell’ospedale Grassi, che da diversi giorni e’ diventato punto d’assistenza e ricovero per i pazienti del Bangladesh affetti da Covid-19”.

Cosi’, in una nota, Giancarlo Righini (consigliere in Regione Lazio Fdi) e Federico Rocca (responsabile romano degli Enti locali Fdi).

“Una situazione che sta andando avanti da venerdi’ 10 luglio, con numerose ambulanze del 118 che trasferiscono queste persone asiatiche verso il nasocomio lidense per prestargli le cure necessarie a guarire e salvargli la vita.

Una condizione che pero’ tornera’ a immobilizzare il servizio sanitario lidense, che vedra’ nuovamente bloccati – a distanza di poche settimane – i vari reparti ospedalieri del Grassi.

Nel concreto si tornera’ a offrire alla cittadinanza lidense solamente i servizi di Pronto Soccorso, senza pero’ magari svolgere le visite specialistiche come possono essere quelle cardiologiche o d’interventi oftalmici come la cataratta: due atti sanitari che fanno d’esempio a questa situazione e di prassi sul territorio, in quanto richiesti con grande frequenza dai cittadini del X municipio.

Va anche ribadita l’importanza dell’ospedale Grassi nel quadrante geografico di Roma Sud, considerato come sostiene un importantissimo servizio sanitario sul X municipio con quasi 400mila abitanti.

Va infatti ricordato come al plesso sanitario lidense si appoggia anche il Comune di Fiumicino con quasi 90mila abitanti, lo stesso fa da riferimento ai quartieri di Pomezia come Torvajanica, Campo Ascolano e Villaggio Azzurro, oltre a una notevole influenza anche su alcuni territori del IX e XI Municipio di Roma Capitale.

Ci batteremo in Regione Lazio per evitare che la gestione della sanita’ pubblica del governatore Nicola Zingaretti azzeri e smantelli questa importantissima struttura di riferimento all’area del Litorale romano, soprattutto in un periodo estivo dove questo territorio viene vissuto anche dai turisti che vengono a passare qualche giorno sulle nostre spiagge romane” conclude la nota.