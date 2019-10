XI Congresso Legambiente Lazio

Roma – Legambiente Lazio si appresta a celebrare a Roma il suo undicesimo congresso, dopo oltre 32 anni di straordinaria attività che ne ha fatto la più grande e importante associazione ambientalista regionale. “Verso l’appuntamento congressuale, la nostra associazione si pone nuovi obiettivi e raccoglie nuove sfide – dichiara Roberto Scacchi presidente di Legambiente Lazio -. Oggi che i temi ambientali sono al centro dell’attenzione mondiale, con lo straordinario impatto planetario di Greta Thunberg e l’energia immensa di milioni di giovani che in tutto il globo si sono riversati

in piazza per l’ambiente, la nostra associazione ricoprirà sempre più un ruolo di primo piano verso il Green New Deal del Lazio. Apriamo il nostro congresso oggi con un Friday for Future speciale, e ci ritroveremo in questi giorni, con i nostri circoli, le nostre attività, le associazioni e le istituzioni, perché insieme a tutti loro vogliamo e possiamo costruire un futuro di sviluppo sostenibile della nostra Regione, che possa essere volano di valorizzazione per aree protette e piccoli comuni, di tutela della risorsa idrica e contro il consumo di suolo, di slancio allo sviluppo per energie rinnovabili ed economia circolare, di spinta alla magnifica forza del volontariato e del nostro ambientalismo scientifico. E dal nostro congresso vogliamo lanciare la più grande vertenza ambientalista della regione che si chiama Roma”.

PROGRAMMA XI CONGRESSO DI LEGAMBIENTE LAZIO

Venerdì 18 Ottobre 2019 … verso l’XI Congresso

YOUTH CLIMATE MEETING – Friday for Future – Giovani e Scienza per la RIEVOLUZIONE

16.00 Università “La Sapienza” – Città Universitaria – Aula B Ed. Fisiologia

19.30 Aperitivo PlasticFree a Km 0

SABATO 19 OTTOBRE 2019 – ROMA, VILLA PALESTRO, VIA PALESTRO 24

9.30 inizio accreditamento

10.15 apertura dei lavori

10.30 relazione introduttiva di ROBERTO SCACCHI presidente di Legambiente Lazio

11.00 saluti istituzioni e associazioni, tra gli altri: MASSIMILIANO VALERIANI Assessore Regionale Urbanistica e Ciclo dei Rifiuti; CRISTIANA AVENALI responsabile regionale Piccoli Comuni e Contratti di Fiume; MAURIZIO GUBBIOTTI presidente RomaNatura; EUGENIO PATANÈ presidente Commissione Regionale lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti

12.00 apertura dibattito

13.30 pranzo PlasticFree a Km0

14.30 ripresa dibattito

17.00 lavori congressuali e piazze tematiche

– LA COSTRUZIONE DELL’ECONOMIA CIRCOLARE, RIFIUTI ZERO IMPIANTI MILLE (a cura di Paola Di Prospero, segreteria regionale)

– NATURA, TUTELA E ADATTAMENTO AI MUTAMENTI CLIMATICI (a cura di Stefano Raimondi, segreteria regionale)

– PEDAGOGIA PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: PEDONI, PEDALI, PENDOLARI. IN AZIONE PER RIPRENDERSI LO SPAZIO PUBBLICO (a cura di Amedeo Trolese, segreteria regionale)

19.00 sospensione dei lavori

DOMENICA 20 OTTOBRE 2019 – ROMA, VILLA PALESTRO, VIA PALESTRO 24

9.30 dibattito in plenaria

11.30 intervento di STEFANO CIAFANI presidente nazionale di Legambiente

12.00 chiusura interventi, conclusioni del presidente regionale, votazione per rinnovo organi associativi

13.00 chiusura lavori

Al Congresso parteciperanno tra glia altri: Stefano Anastasia, Garante dei detenuti del Lazio; Lucina Caravaggi, docente di Urbanistica della Facoltà di Architettura “L. Quaroni” della Sapienza Università di Roma; Cristina Costarelli, Vicepresidente ANP Lazio; Francesca Danese – Portavoce Forum Terzo Settore; Debora Diodati, Presidente CRI Roma; Margherita Eufemi, docente Dipartimento di Scienze Biochimiche della Sapienza Università di Roma; Andrea Filpa, delegato Wwf Lazio; David Granieri – Presidente Coldiretti Lazio; Elisa Guerriero – Assessore Ambiente Comune di Ceprano; Raniero Maggini – presidente di WWF Roma e area metropolitana; Domenico Mastrolitto – direttore generale del Campus Biomedico di Roma; Andrea Ricci – Presidente Osservatorio dei Trasporti Regione Lazio; Andrea Virgili, delegato Confagricoltura Lazio; i rappresentanti di: Parchi Regionali del Lazio, Coordinamento Roma Ciclabile, Progetto Metrovia Roma, Amatrice Terra Viva, Bio2Gas, Ass. Animali in Famiglia, Biodistretto della Via Amerina.