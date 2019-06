XIV Municipio. Cecera (PD): presentato progetto nuove case Ater a Primavalle

Cecera PD XIV Municipio: Presentato questa mattina progetto nuove case Ater a Primavalle

“Prosegue il lavoro dell’assessore regionale Massimiliano Valeriani per la rigenerazione urbana di Primavalle” – annuncia il consigliere PD Alessio Cecera.

“All’incontro di questa mattina con le famiglie delle case Ater di via Gasparri, in rappresentanza dell’assessorato alle Politiche abitative della Regione Lazio, ho illustrato insieme al Direttore Generale di Ater Roma, Andrea Napoletano, il progetto finanziato con 2,7 milioni di euro dalla Regione Lazio per la demolizione e ricostruzione degli edifici fatiscenti situati in via Gasparri”.

Conclude il consigliere: “con l’aggiudicazione del bando di gara, da novembre potranno iniziare i trasferimenti delle famiglie per liberare gli immobili e permettere l’avvio dei lavori di riqualificazione degli stabili”.