XIV Municipio Roma, si riunisce il coordinamento municipale di Forza Italia con Bordoni, Gasparri e Giro

Roma – Si riunisce il coordinamento di Forza Italia del XIV Municipio per l’assegnazione delle nuove deleghe a tutti i componenti che svolgono con impegno l’attività politica in un territorio di Roma particolarmente esteso, un quadrante della Città con diverse problematiche e di storica importanza per il centrodestra. In questa fase di rinnovamento per il partito continua il radicamento e si struttura nelle sue articolazioni fondamentali – afferma il consigliere Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio – perché la Capitale si amministra dai territori e non solo dal centro. Sabato scorso, il 12 Ottobre, con la raccolta firme contro la sindaca Raggi c’è stata una grande dimostrazione di unità che ha messo il partito in campo con una risposta estremamente positiva da parte della gente. Dobbiamo continuare su questa strada. Sono soddisfatto per la disponibilità di Pietropaoli persona capace che conosce bene questo territorio, senza Forza Italia non si vince, senza il centro non si vince. conclude Davide Bordoni. Franco Gaetani nominato vice coordinatore del XIV Municipio nei ringraziamenti per la sua nomina ci tiene a sottolineare come, con l’impegno speso fino ad oggi, si sono vinte battaglie particolarmente importanti in Campidoglio, ultima quella sulla Multiservizi con la mozione approvata ieri proprio grazie all’aiuto determinante del consigliere Bordoni. Presenti all’incontro anche i senatori Maurizio Gasparri, Francesco Giro Forza Italia e il vice coordinatore romano Pietrangelo Massaro. “Il centro è determinante per bilanciare le varie anime di destra in un equilibrio di Governo alternativo al qualunquismo della Città amministrata dai 5Stelle. Il 19 Ottobre saremo in piazza per far sentire la nostra voce” . È la promessa del Senatore Maurizio Gasparri. Il partito ha bisogno dei giovani, senza i giovani non possiamo andare avanti. Un grazie a chi ci ha sempre sostenuto e aiutato, conclude Carlo Pietropaoli coordinatore di Forza Italia per il XIV municipio di Roma